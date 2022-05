Picasso um 67,5 Millionen Dollar versteigert

Das Gemälde "Femme nue couchée" von Pablo Picasso aus dem Jahr 1932 erzielte am Dienstag bei seinem Auktionsdebüt bei Sotheby's in New York einen Preis von 67,5 Millionen Dollar (64 Mio. Euro) und war damit der jüngste große Verkauf bei einer Auktion für Blue-Chip-Kunst. Sotheby's hatte für das Picasso-Gemälde, eine surrealistische Darstellung seiner Muse Marie-Thérèse Walter, einen Verkaufspreis von über 60 Millionen Dollar vorhergesagt.