LH-Konferenz am Freitag im Zeichen der aktuellen Krisen

Die unter Vorarlberger Vorsitz stehende Landeshauptleutekonferenz am Freitag in Bregenz wird "ganz im Zeichen der aktuellen Krisensituationen" stehen. Davon ging Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner (ÖVP) im Gespräch mit der APA aus. Diskutieren werde man mit Sicherheit die Teuerung, Entlastungsmaßnahmen und auch die Abschaffung der kalten Progression, stellte Wallner in Aussicht. An der Konferenz wird auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) teilnehmen.