Rasanter Anstieg bei Schusswaffen in den USA

Die Zahl der Waffen in privater Hand hat in den USA einem Regierungsbericht zufolge in den vergangenen 20 Jahren extrem zugenommen. Laut dem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Justizministeriums haben US-Waffenhersteller von 2000 bis 2020 mehr als 139 Millionen Schusswaffen für den kommerziellen Markt hergestellt. Dazu kommen 71 Millionen importierte Waffen. Dem stehen nur 7,5 Millionen Exporte gegenüber. Sorgen bereiten der Regierung nicht registrierte "Geisterwaffen".