Castellum Morans: Römische Legionäre erobern Obergricht

Untertösens – „Die spinnen, die Römer“ – über diesen bekannten Ausspruch der Comicfigur Obelix, der damit Untaten der römischen Legionäre zum Ausdruck bringen wollte, können die Römer der Legio6 im Tiroler Oberland nur schmunzeln. In Untertösens im Obergricht haben sich die Römer um Anführer Caesar (Christian Sturm) mit ihrem Castellum Morans auf einem Hektar eine imposante, befestigte und weithin sichtbare Anlage geschaffen. Dort wird das Leben und der Alltag der alten Römer gelebt. In farbenprächtigen Kleidern, mit echten Utensilien, Münzen und vielen Details. Und vor allem werden sechs Bereiche der Römer besonders praktiziert. „Wir sechs Senatoren haben uns gefunden und den Verein Legio6, der so in Anlehnung an die sechs Gründungsmitglieder heißt, gegründet. Unser Ziel ist, besonders die sechs Bereiche Landwirtschaft, Natur, Planung und Bauen, Medizin, Musik und Gesang sowie Finanzverwaltung und Schriftführung so zu leben, wie es die alten Römer einst praktizierten“, sagt Caesar Christian Sturm.