„Weltacker“ in Innsbruck: Hand anlegen, statt in den Supermarkt gehen

Dabei werden auf eben diesen 2000 m² jene Feldfrüchte in ihrer relativen Verteilung angebaut, die wir als Menschheit verbrauchen. Also sowohl Getreide als auch Faserpflanzen oder Gemüse. „Wir achten darauf, österreichisches Saatgut zu verwenden“, man habe daher beispielsweise Dinkelreis statt der herkömmlichen Variante verwendet.

Gemeinsam lernen und verstehen, wie der Pflanzenanbau funktioniert – dies sind die Anliegen der Initiatoren. Selbst Hand anlegen, statt nur in den Supermarkt gehen, das Motto. An der Pflege des Ackers kann sich daher jeder beteiligen. Interessenten können sich hier melden: bildung@feldschafft.at. Am 28. Mai findet von 15 bis 18 Uhr ein Eröffnungstag statt. (rosa)