Nach Amoklauf in Buffalo: Die Angst vor den anderen

US-Präsident Joe Biden reiste nach Buffalo, um Angehörige der Opfer nach den Schüssen in Supermarkt zu treffen. © AFP/Kamm

Von Floo Weißmann

Washington – Nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Blutbad in Buffalo steht Amerika unter Schock. „Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um den durch Hass geschürten Inlandsterrorismus zu beenden“, sagte Präsident Joe Biden. Er reiste gestern nach Buffalo, das etwa zweimal so groß ist wie Innsbruck, und traf Angehörige der Opfer.

Die öffentliche Debatte in den USA dreht sich nun um das Weltbild hinter dem Massaker, dem zehn Menschen zum Opfer fielen. Der mutmaßliche Täter, ein 18-Jähriger, soll vor allem Schwarze ins Visier genommen haben. In einem Posting im Internet bezog er sich auf die rechtsextreme „Great Replacement Theory“, die auf die Neue Rechte in Frankreich zurückgeht. Der Verschwörungstheorie zufolge würden Weiße durch Einwanderung und steigende Bevölkerungsanteile von Menschen anderer Hautfarbe oder Religion ihrer Macht beraubt. Dahinter stünden linke Eliten, Juden, Konzerne oder auch Organisationen wie UNO oder EU.

Solche Vorstellungen seien nicht neu, sagte der Innsbrucker Politologe und Rechtsextremismus-Experte Reinhold Gärtner der TT. Er spricht von der Angst vor anderen und vor einer vermeintlichen „Gefahr, dass wir irgendwann einmal nicht mehr wir sind“. Rassistisch daran sei, dass man „die verschiedenen Gruppen wertet und hierarchisiert“. Es werde aber nicht erklärt, wofür das „wir“ eigentlich steht. „Es wird nur die Bedrohung gesehen.“

Die Verschwörungstheorie hat mehrfach Attentäter inspiriert. Aufsehen erregten etwa die Massaker in einer Synagoge in Pittsburgh 2018 und ein Jahr später in einem Walmart in El Paso und in Moscheen in Christchurch (Neuseeland). Der mutmaßliche Täter von Buffalo bezog sich auf diese Vorbilder.

Elemente der Verschwörungstheorie haben längst ihren Weg von rechtsextremen Nischen in den US-republikanischen Mainstream gefunden. Ex-Präsident Donald Trump schürte gezielt Ängste und Wut von Weißen. Etliche andere republikanische Politiker buhlen um seine Fans und behaupten, die Demokraten würden die Grenzen für Zuwanderer öffnen, um die Wählerschaft dauerhaft zu ihren Gunsten zu verändern. Und auch Trump selbst mischt weiter mit. „Sie versuchen, unser Land zu zerstören“, sagte er erst kürzlich.

Die republikanische Abgeordnete Liz Cheney warf der eigenen Parteiführung vor, weißen Nationalismus und Antisemitismus ermöglicht zu haben. „Die Geschichte lehrt uns, dass das, was mit Worten beginnt, viel schlimmer endet“, twitterte sie. Cheney war wegen ihrer Trump-kritischen Haltung aus der Fraktionsführung entfernt worden.

Auch in der europäischen Rechten ist die Great Replacement Theory weit verbreitet. „Die Identitären haben das schon im Namen“, sagt Gärtner. „Dadurch wird das stärker akzentuiert.“ Und auch hierzulande reichen Elemente in den politischen Mainstream, etwa in der Form von Abschottung gegenüber Migranten. Gärtner nennt in diesem Zusammenhang „in erster Linie die FPÖ, aber auch (Ex-Kanzler Sebastian) Kurz“.