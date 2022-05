Interaktives Vorglühen: Literaturhaus am Inn feiert Jubiläum

Innsbruck – Die vergangenen zwei Jahre waren, man kann es kaum noch hören, immer wieder von Stillstand geprägt – und haben Kulturschaffenden gerade deshalb große Beweglichkeit abverlangt. Das Innsbrucker Literaturhaus am Inn etwa hat verschiedene digitale Formate erprobt, Mitschnitte früherer Veranstaltungen im Radio veröffentlicht, Schreibaufträge vergeben und die eingelangten Texte online publiziert. „Diese Erfahrungen haben auch positive Aspekte“, sagt Literaturhausleiterin Anna Rottensteiner. Die Freude, dass inzwischen wieder Präsenzveranstaltungen ohne Sicherheitsauflagen möglich sind, merkt man ihr trotzdem an. Die neue Digitalexpertise will das Literaturhaus aber trotzdem nützen. Ihren 25. Geburtstag will die 1997 gegründete, von Stadt, Land und Bund mit jährlich 179.000 Euro geförderte Institution am 8. Juli zwar ganz analog mit einem großen Fest im Innsbrucker Treibhaus feiern, bei dem unter anderem Barbara Hundegger, Erika Wimmer Mazohl und das Erste Wiener Heimorgelorchester um Buchpreisträger Daniel Wisser auftreten werden. In den Wochen davor wird die Beweglichkeit und das bewegende Potenzial der Literatur aber mit einem interaktiven Projekt, das virtuelle Weite und die bisweilen enge Welt vor der eigenen Haustür zusammenführt, vorgefeiert. Das mit #literaturbewegt überschriebene Vorhaben startet am 1. Juni, namhafte Innsbrucker AutorInnen – Christoph W. Bauer zum Beispiel oder Carolina Schutti – haben Texte dazu beigesteuert, die, wie Rottensteiner sagt, „einen neuen Blick auf Innsbruck ermöglichen“. Konkrete Details sollen folgen.