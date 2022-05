Blitz schlug in Baum ein: Waldbrand bei "Fleckalm" in Kirchberg

Kirchberg – Ein Blitzschlag dürfte in Kirchberg am Dienstag einen Brand ausgelöst haben. Gegen 15.45 Uhr wurde die Polizei wegen des Brandes im Bereich Klausenbach auf Höhe des Gasthauses „Fleckalm“ alarmiert. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes musste zur Brandbekämpfung wechselweise der Tiroler und der Salzburger Polizeihubschrauber sowie der Flugdienst der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann in Tirol herangezogen werden.