„Das Lied ist in der Champions League“: Bariton Andrè Schuen im TT-Interview

Andrè Schuen, Jg. 1984, stammt aus dem Gadertal in den Südtiroler Dolomiten. Als Opernsänger trat er schon in Salzburg und an der Wiener Staatsoper auf. Nach Wattens kommt er zu einem Liederabend.

Andrè Schuen: Lieder-Zyklen wie Franz Schuberts „Winterreise“ spielen ganz klar in der Champions League. Die Oper käme in die Serie A, die oberste italienische Fußballliga. Das können sich viele Kollegen, die ausschließlich Opern singen, zwar nur schwer vorstellen. Es gibt da eine Tendenz, das Lied als „kleine Kunst“ zu bezeichnen. Da lächle ich dann manchmal still in mich hinein und denke mir: „Ja, versucht es nur einmal.“