Vögel in Gefahr: Stadt in Deutschland verordnet Katzen Hausarrest

Für den Fortbestand der Art komme es "auf das Überleben jedes einzelnen Jungvogels" an, teilte der Landkreis mit.

Der Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf kündigte an, sich juristisch gegen die Allgemeinverfügung wehren zu wollen, wie die Rhein-Neckar-Zeitung am Mittwoch berichtete. "Bewahren Sie bitte Ruhe", richtete sich der Vereinsvorsitzende Volker Stutz dem Blatt zufolge an die Katzenhalter. "Ich versichere Ihnen, dass wir unser Bestes geben, um diese unverhältnismäßige Maßnahme zu stoppen."