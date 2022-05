Italien rechnet mit Tourismusboom heuer im Sommer

Rom – Nach zwei Jahren Pandemie rechnet Italien mit einem guten Sommer für den Fremdenverkehr. Erstmals seien Hotels in Italien stärker besucht als in Spanien und Frankreich, was in den letzten Jahren nie geschehen sei, erklärte der italienische Tourismusminister Massimo Garavaglia laut Medienangaben. Ziel sei es, im Tourismus Zahlen wie im Jahr 2019 zu erreichen, das als bestes Jahr in der Geschichte des italienischen Fremdenverkehrs gilt.