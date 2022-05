Auch Totschnig angelobt, neue Regierungsmitglieder stellen sich vor

Der neue Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Präsidentschaftskanzlei in Wien.

Wien ‒ Nach einer Corona-bedingten Verzögerung ist nun auch der neue Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) im Amt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den 47-jährigen Bauernbündler aus Osttirol am Mittwoch in der Präsidentschaftskanzlei angelobt. "Ich freue mich, dass Sie wieder genesen sind", sagte Van der Bellen. Als Herausforderungen für Totschnig sah er die Klimakrise und die Folgen des Kriegs in der Ukraine.