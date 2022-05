Staatsanwältin über Berlusconi: Ex-Premier beherbergte Sexsklavinnen

Rom – Im Prozess gegen Italiens früheren Regierungschef Silvio Berlusconi wegen Bestechung hat die Mailänder Staatsanwältin Tiziana Siciliano am Mittwoch dem Ex-Premier vorgeworfen, "Sexsklavinnen" in seiner Residenz beherbergt zu haben. "Berlusconi pflegte sich systematisch die Abende zu versüßen, indem er Gruppen von Odalisken (Haremsdamen), bezahlte Sexsklavinnen, in seinem Haus empfing", so Siciliano in ihrer Anklagerede im Mailänder Prozess.