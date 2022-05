ÖFB-Team mit WSG-Stürmer Forst und Rapids Demir zur U19-EM

Mit Rapids Rohdiamant Yusuf Demir geht Österreichs U19-Fußballnationalteam in die Europameisterschaft in der Slowakei. Der heimische Verband gab am Mittwoch das 20-köpfige Aufgebot von Teamchef Martin Scherb für das am 18. Juni startende Turnier bekannt. Bei der Endrunde trifft Rot-Weiß-Rot auf England (19. Juni), Israel (22. Juni) und den noch zu ermittelnden Gewinner der Eliterunde 6 (Niederlande, Ukraine, Norwegen oder Serbien/25. Juni).