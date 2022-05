Fan-Kopfstoß gegen Sheffield-Kapitän Sharp bei Nottingham-Platzsturm

Nottingham Forest und Huddersfield Town spielen um den Aufstieg in die englische Premier League. Nottingham setzte sich am Dienstagabend im Elfmeterschießen des Halbfinal-Rückspiels gegen Sheffield United mit 3:2 durch. In der regulären Spielzeit unterlag Forest zwar mit 1:2, so dass es in der Summe beider Duelle 3:3 stand und das Elfmeterschießen entscheiden musste. Dort wurde Forest-Torhüter Brice Samba mit drei Paraden zum Mann des Abends. Huddersfield hatte zuvor gegen Luton Town den Einzug ins Playoff-Finale der Championship am 29. Mai im Londoner Wembley-Stadion perfekt gemacht.