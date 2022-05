Auto krachte in Kindergarten-Hof in Italien: Vierjähriger Bub tot

Rom – Ein vierjähriger Bub ist am Mittwoch getötet worden und weitere Kinder verletzt, als ein Auto in den Hof eines Kindergartens in der mittelitalienischen Stadt L'Aquila krachte. Das Auto, das vor dem Gebäude geparkt war, setzte sich aus noch ungeklärten Gründen in Bewegung, raste einen Hang herunter, durchschlug den Zaun des Kindergartens und rollte auf den Rasen mit den spielenden Kindern.