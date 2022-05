Gut zu wissen: So startet man gekonnt in die Wandersaison

Plus

Die letzten Schneereste des Winters sind noch nicht geschmolzen, da kramen viele Tiroler bereits wieder ihre Wanderschuhe hervor. Bis zum Gipfelglück ist es aber ein weiter Weg. Und das nicht nur buchstäblich: Wie man sich vorbereitet, am besten orientiert, was in den Rucksack kommt und was im Notfall zu tun ist: Mit unseren Tipps wird jeder zum Bergfex.