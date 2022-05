Innsbruck – Bei einem Sturz mit seinem E-Bike hat sich ein 15-Jähriger am Mittwoch in Innsbruck schwer verletzt. Laut Polizei überholte der Jugendliche kurz vor 15 Uhr am Marktgraben eine Radlerin und ordnete sich dann wieder ein. Dabei lenkte er zu weit nach rechts und stürzte. (TT.com)