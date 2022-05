Historischer Roman: Das Mädchen von Agunt fasziniert viele Leser

Das Autorenpaar Iny und Elmar Klocke veröffentlichte unter seinem Pseudonym Iny Lorentz den Roman „Das Mädchen von Agunt“. © Blassnig

Von Christoph Blassnig

Dölsach – Die Jungsteinzeit begann in Mittel- und Nordwesteuropa zwischen 5800 und 4000 Jahren v. Chr. mit dem Übergang von Jäger- und Sammlerkulturen zu Hirten- und Bauernkulturen. „Als ich das Buch vollendet hatte, habe ich mir gedacht, so unterschiedlich zu heute waren die Leute im alten Rom auch nicht“, erzählt Elmar Klocke, der in Zusammenarbeit mit seiner Frau Iny unter dem Pseudonym Iny Lorentz historische Romane verfasst. Noch weiter geht Iny Klocke: „Das Problem ist, dass sich der Mensch seit der Jungsteinzeit nicht mehr so groß weiterentwickelt hat.“

Künstlerisch und technisch habe er zwar dazugelernt. „Auch heute gibt es doch Leute, die sich mit allen möglichen Mitteln Vorteile verschaffen wollen. Und die armen Hunde, die dagegen ankämpfen müssen“, führt Elmar Klocke weiter aus. Damit habe die Geschichte in ihrem neuen Buch „Das Mädchen von Agunt“ aktuellen Bezug, obwohl die handelnden Personen vor zweitausend Jahren in der untergegangenen Römerstadt Aguntum in Dölsach bei Lienz gelebt haben könnten, erklären die Autoren.

Inzwischen verweist das deutsche Schriftstellerpaar auf 20 Millionen Leser seiner Werke. Der neue Roman „Das Mädchen von Agunt“ sollte eigentlich gerade als Bühnenstück Premiere im heutigen Museum von Aguntum feiern. Die Theaterwerkstatt Dölsach und Regisseur Alfred Meschnigg laden jedoch erst in einem Jahr zu den Aufführungen des Stoffes. „Wer soll uns aufhalten, dann bei einer der Aufführungen dabei zu sein?“, freut sich Iny Klocke bereits darauf.

Heute gibt es noch einmal Gelegenheit, um 20 Uhr im Tiroler Hof in Dölsach die Buchpräsentation von „Das Mädchen von Agunt“ zu besuchen. Die beiden Bestseller-Autoren lesen aus ihrem Buch und signieren, die Schauspieler Natalie Zojer, Josef Robert Possenig und Wolfgang Michor tragen kleine Szenen aus der Bühnenfassung von Alfred Meschnigg vor.

