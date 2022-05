„Torino" in der Galerie Kugler: Schwebende Farbräume von Erwin Gross

Innsbruck – „Torino“ nennt Erwin Gross seine aktuelle – achte – Personale in der Galerie Kugler. Die schön zeigt, dass es der Karlsruher Maler nach Phasen des Monochromen und Abstrakten inzwischen wieder farbiger und in gewisser Weise assoziativer mag. Wobei die sieben Großformate, die der 69-Jährige nach Innsbruck mitgebracht hat, mit Landschaftlichem nur im weitesten Sinn zu tun haben. Turin hätte ihn allerdings zu diesen mit Acryl und Pigmenten auf grobe Leinwände und Baumwolltücher gemalten Arbeiten inspiriert, sagt Gross, das Atmosphärische dieser oberitalienischen Stadt, ihre Farben und Formen.

Reduziert zu Bild gewordenen Farbräumen, zu dicht verknäuelten Strukturen, die letztlich im Schwerelosen zu surfen scheinen. Wobei man da etwas Blütiges, dort etwas Hausiges und Figurales oder etwas, das an einen Wasserfall erinnert, zu entdecken glaubt. Zelebriert in einer feinen Farbigkeit, die ein klares, fast grafisch daherkommendes Bildgerüst infiltriert. Raffiniert garniert mit an den Bildrändern malerisch farbig Verspritztem. (schlo)