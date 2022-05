„Romy + Judy" im Brux: Wider das Widerwärtige der Welt

Garland war 17 als sie zu Dorothy im „Zauberer von Oz“ (1939) wurde – und wurde diese Dorothy nicht mehr los. Schneider war, als sie zur Sehnsuchtskaiserin „Sissi“ (1955) wurde, ungefähr gleich alt. Beide wurden in übergriffigen Systemen groß, beide brachen aus, stürzten ab – und kultivierten in ihren furchtbar frühen späten Jahren eine Form kapriziöser Kaputtheit, die nicht wirklich zum Panzer wider die Widerwärtigkeiten der Welt taugte.

Wenn sich Judy und Romy schließlich treffen, wenn auf der Tonspur Nina Simones Version von „Stars“ läuft, entwickeln das Stück und Rudigs sensible Inszenierung eine ungeheuerliche Kraft, es prickelt nicht etwa trotz, sondern weil die Grenze zum gehobenen Kitsch überschritten wird. Ganz geheuer scheint dem Stück das eigene Überwältigungspotenzial aber nicht zu sein. Deshalb schlägt es eine finale Volte ins ironisch-verkopfte: Ausgehend vom in Hollywood immer wieder verfilmten „A Star is Born“-Stoff – in Verfilmung Nummer zwei (1955) hat Garland mitgespielt – verliert sich „Romy + Judy“ in fraglos witzigem, aber etwas ziellosem Diskursfadengeklöppel.