Die Bauernkiste: Eine erfolgreiche Etappe der Tiroler Bäuerinnen

Stams – Die Tiroler Bäuerinnen feiern heuer ihr 60-jähriges Bestehen – und zwar mit 60 „Etappen“, die jeweils in die Regionen führen. Eine dieser Erfolgsgeschichten wurde am Dienstag im Stamser Ortsteil Staudach gefeiert. Denn dort befindet sich am Hof der Familie Lechleitner die Packstation für die Bauernkiste im Oberland. Sigrid und Steffi Lechleitner sorgten hier dafür, dass die 400 Kunden allwöchentlich aus einem Sortiment von bis zu 300 Produkten aus regionaler Landwirtschaft beliefert werden.

Natürlich durfte dabei Therese Fiegl nicht fehlen. Sie initiierte die Bauernkiste 1997 in Innsbruck mit Regina Norz. Fiegl war für die Kunden zuständig, Norz für die Betriebe. Neun Treffen waren notwendig, 77 Kisten wurden am ersten Termin ausgeliefert. „Ohne die Bäuerinnen wäre die Bauernkiste nicht gelungen“, erzählt Fiegl. Denn die wussten, was und wie viel an Produkten ein Haushalt braucht.