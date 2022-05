Bananen und Kakaobohnen: Fairtrade legte in Pandemie stark zu

Am beliebtesten ist aber „faire Schokolade“, sagt Kirner. Ein Plus von 33 Prozent zwischen 2020 und 2021 zeige die Bedeutung dieser Produktgruppe. So verwendet etwa Manner ebenso Fairtrade-Schokolade wie die Bäckerei Ölz. Und in Tirol wird etwa in der Bäckerei Therese Mölk fairer Kakao, in den Baguette-Filialen Fairtrade-Kaffee serviert. „Hier sehen wir auch das größte Potenzial für die Zukunft“, sagt Kirner. Trotz des Kriegs in der Ukraine und der starken Verteuerungen der Energiepreise sieht Kirner die Zukunft in Fairtrade-Produkten: „Es steckt viel weniger fossile Energie in Bioprodukten.“