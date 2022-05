TT-Redakteure sind Tirols „Journalisten des Jahres“

Innsbruck, Wien – Das Branchenmagazin Österreichs Journalist:in zeichnete am Dienstag im ORF-Zentrum am Küniglberg in Wien wieder die „Journalisten des Jahres“ aus. Pandemiebedingt war die Veranstaltung in den beiden Vorjahren entfallen, weshalb nun die Preise für die Jahre 2020 und 2021 verliehen wurden.