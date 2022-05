Tiroler Landtag: Aus für „kalte Progression“, Länder fordern Prüfung

Innsbruck – Was tun gegen die Teuerung? In rund 20 Anträgen im Tiroler Landtag werden Entlastungsmaßnahmen für die Bevölkerung gefordert. „Wann kommt endlich das versprochene Geld für die Entlastung bei den Bürgern an?“, wollte deshalb SPÖ-Parteiobmann Georg Dornauer in der gestrigen Landtagssitzung wissen. Die Sozialdemokraten fordern u. a., Sozialleistungen an die Teuerung anzupassen und die Einkommensgrenzen dementsprechend zu erhöhen, damit mehr Menschen anspruchsberechtigt sind und finanzielle Hilfeleistungen erhalten.