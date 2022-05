„Top Gun: Maverick“ im Kino: Adrenalin und Kerosin liegen wieder in der Luft

Star-Scientologe Tom Cruise an Bord eines irdischen Kampfjets als Captain Pete „Maverick“ Mitchell.

Innsbruck – 36 Jahre sind eine lange Zeit für ein Sequel im von Fortsetzungen besessenen Hollywood. Als „Top Gun“ 1986 am Ende des Kalten Krieges in die Kinos kam, war Action-Star Tom Cruise gerade einmal 23 Jahre alt. Der verstorbene Regisseur Tony Scott präsentierte damals eine glänzende Welt männlicher Ego-Piloten mit ihren Flieger-Spitznamen und teuren Spielzeugen zwischen Teamgeist, Homoerotik und Showmanship.

36 Dienstjahre in der US Navy hat auch Cruise’ Heldenfigur, Pilot Pete „Maverick“ Mitchell, auf dem Buckel. Doch er fliegt auch in „Top Gun: Maverick“ noch immer ordentlich draufgängerisch.