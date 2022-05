Tödlicher Stoß in Wörgler Bar: Neffe des Opfers zu zwei Jahren Haft verurteilt

In einer Wörgler Bar starb ein 59-Jähriger nach einem Stoß. Sein Großneffe wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Innsbruck, Wörgl – Für die Staatsanwältin war’s eine Körperverletzung mit tödlichem Ausgang, Anwalt Vedat Gökdemir sprach hingegen von einer besonders tragischen Verkettung unglücklicher Umstände. Und die kostete einen 59-jährigen Pensionisten am 27. Jänner in einer Wörgler Bar das Leben.

Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes führten, waren am Mittwoch Thema am Landesgericht. Auf der Anklagebank musste ein 32-jähriger Lagerarbeiter und Großneffe des Opfers Platz nehmen. Der Türke wies jede Schuld von sich. Nie im Leben hätte er dem Großonkel, der auch sein bester Freund und wie ein zweiter Vater war, Schaden zufügen wollen. Und dennoch war er es, der den 59-Jährigen durch einen Stoß mit beiden Armen zu Fall brachte. Das war auch auf dem Video zu sehen, das von der Überwachungskamera im Lokal aufgenommen wurde. Der betrunkene Großonkel (2,9 Promille) stürzte, schlug mit dem Kopf hart auf und verlor das Bewusstsein. Dann erstickte er im Beisein seines Großneffen am Erbrochenen. Ein unnötiger Tod, der durch sachkundige Erste-Hilfe-Maßnahmen – Stichwort stabile Seitenlage – verhindert werden hätte können.