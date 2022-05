„Kalte Progression": Noch fehlt der Entlastungsplan

Wien – Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will vorerst nur einen Zeitplan bestätigen: „Vor dem Sommer“ will er ein Konzept vorlegen, wie die so genannte „kalte Progression“ abgeschafft oder zumindest abgefedert werden kann. Auf Details wollte sich Brunner gestern nach dem Ministerrat aber noch nicht festlegen. Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass ein kompletter Ausgleich der kalten Progression der Politik auch Möglichkeiten der Gestaltung nehme. Strukturreformen würden genauso erschwert wie der soziale Ausgleich, warnte er. Kocher plädiert daher für eine Mischung als einem Automatismus zur Entlastung und gezielten Maßnahmen.