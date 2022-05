Kinderbetreuung in Tirol zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Dabei erhielten die reformierten Eckpfeiler gestern durchaus Lob. Über 18 Millionen Euro zusätzlich wird für Personalkostenzuschüsse an Betreiber von Kindergärten, Horten und Krippen (Gemeinde und Private) pro Jahr zur Verfügung gestellt. Das Förderregime wird umgebaut – Motto: je länger offen, desto mehr Geld. Damit seien, wie Palfrader zugibt, die „wirklichen Sorgenkinder“, also die mangelhaften Öffnungszeiten in den (Schul-)Ferien aber teils auch die Wochenöffnungszeiten zu beseitigen.

Palfrader war gestern auf Attacke gebürstet. Die Wirtschaft nahm sie in die Pflicht. Um Kinderbetreuung für Mitarbeiter hätte auch diese sich zu kümmern. SPÖ und NEOS warf sie vor, dort wo die Opposition in Regierungsverantwortung stehe (Wien, Salzburg), es selbst am Rechtsanspruch mangeln zu lassen. Der Oppositionsantrag sei deshalb eine „Scheindebatte“, die Auswirkungen hingegen sehr real. Palfrader sprach von Klagsrisiken und Zusatzkosten von geschätzt jährlich 71,2 Mio. € (Personal) und einmalig 126 Mio. € (Infrastruktur). Und: Ohne Gemeindeverband und Private gehe nichts. So schaue die Realpolitik aus.