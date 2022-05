TT-Analyse: Frauen brauchen eine neutrale Beratung

Kaum eine Angelegenheit ist moralisch und emotional so aufgeladen wie das Thema Abtreibung. In den USA gingen gerade Zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts zu demonstrieren. In Polen, Kroatien und Malta passiert das Gleiche. „Mein Körper, meine Entscheidung“ ist auf den Schildern zu lesen. Frauen befürchten einen Rückschritt und sehen sich ihrer Selbstbestimmungsrechte beraubt.