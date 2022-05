16-jährige Mopedlenkerin in Oberösterreich tödlich verunglückt

Kirchdorf an der Krems – Eine 16-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf ist am Mittwoch mit ihrem Moped im Gemeindegebiet von Edlbach in Oberösterreich tödlich verunglückt. Die Jugendliche sei gegen 19.25 Uhr beim Abbiegen mit dem Pkw eines 28-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf kollidiert, teilte die Polizei am Donnerstag in der Früh mit.