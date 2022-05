Seit 2018 unterwegs: Mars-Lander "Insight" geht der Saft aus

Washington – Dem 2018 auf dem Mars gelandeten NASA-Lander "Insight" geht die Energie aus. "Der ,Insight' Mars-Lander der NASA verliert allmählich an Leistung und wird voraussichtlich noch in diesem Sommer den wissenschaftlichen Betrieb einstellen", teilte die US-Raumfahrtbehörde am Dienstag (Ortszeit) mit. Das Team erwarte, dass er bis zum Dezember funktionsunfähig werden wird und damit seine Mission auf dem Roten Planeten beendet.