Premiere des Lunar-Landing-Festivals in Innsbruck abgesagt

Innsbruck – Es hätte Ende Mai eine Premiere in Innsbruck werden sollen. Doch all jene, die sich auf das dreitägige Festival Lunar Landing in der Innsbrucker Olympiaworld gefreut haben, werden nun auf nächstes Jahr vertröstet. Das Festival könne "aus produktionstechnischen Gründen" nicht wie geplant von 26. bis 28. Mai stattfinden, hieß es am Mittwochnachmittag seitens des Veranstalters.