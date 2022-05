„Suchen nur richtigen Zeitpunkt": Nordkorea soll Atomtest vorbereitet haben

Die US-Streitkräfte seien aber in der Lage, „kurz- und längerfristige Anpassungen" vorzunehmen. „Wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor, auch auf die Möglichkeit, dass eine solche Provokation stattfindet, während wir in Korea oder Japan sind", sagte Sullivan. „Wir stimmen uns in dieser Sache eng mit unseren Verbündeten in Korea und Japan ab." Die US-Regierung sei wegen Nordkorea auch mit China in Kontakt.