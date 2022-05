Reisebus prallte auf A1 in Salzburg gegen Leitschiene: 19 Verletzte

Eugendorf – Auf der Westautobahn bei Eugendorf im Salzburger Flachgau hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein Unfall mit einem Reisebus aus dem Kosovo ereignet. Dabei wurden 19 Insassen verletzt, drei von ihnen schwer. Das Fahrzeug war um etwa 3 Uhr aus noch nicht bekannter Ursache gegen die Leitschiene geprallt. Der Bus mit insgesamt 28 Insassen war auf der Fahrt nach Deutschland, wo er die Fahrgäste in mehrere Städte hätte bringen sollen.

Das Aufgebot an Helferinnen und Helfern war groß: Die Feuerwehren Hallwang und Eugendorf kamen mit etwa 60 Freiwilligen in acht Fahrzeugen, das Rote Kreuz rückte mit rund 50 Helfern in 14 Fahrzeugen an. Laut Gerstgraser waren Sanitäterinnen und Sanitäter aus dem Flachgau, aus der Stadt Salzburg, aus dem benachbarten Oberösterreich und ein Fahrzeug aus Freilassing (Bayern) sowie drei Notärzte im Einsatz.

Von den 28 Businsassen, die laut Polizei alle aus dem Kosovo kommen dürften, wurden drei schwer und 16 leicht verletzt, so Gerstgraser. Alle wurden mit Rettungsfahrzeugen in das Unfallkrankenhaus und das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. „Die neun Personen, die unverletzt geblieben sind, wurden vom Kriseninterventionsteam in unserer Zentrale in der Stadt betreut", so Gerstgraser. Im Bus befand sich nur ein Kind, das den Crash aber unverletzt überstand.