Bauarbeiten der DB sorgen für Änderungen im Zugverkehr

ÖBB Fernverkehr: ÖBB Nightjet-Züge, Railjet Xpress-Züge (mit Start bzw. Ende in Bregenz) sowie IC- und EC-Verbindungen zwischen Salzburg und Tirol, fahren teils mit früheren Abfahrtszeiten bzw. werden diese Züge zum Teil über Zell am See umgeleitet. Bei den Fernverkehrszügen aus Richtung Wien, muss mit einer bis zu 30-Minuten späteren Ankunftszeit in Tirol gerechnet werden. Anstelle einzelner Fernverkehrszüge wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Innsbruck bzw. Kufstein nach Salzburg und retour eingerichtet. Die Kund:innen werden ersucht, auf frühere Abfahrtszeiten der Busse (bis zu 30 Minuten früher) bzw. auf die Abweichungen zu achten. Die Abfahrt bzw. Ankunft der SEV-Busse in Innsbruck ist im östlichen Bereich des Hauptbahnhofes bei der Autoverladestelle Süd. An den übrigen Bahnhöfen bedienen die SEV-Busse grundsätzlich den Bahnhofsvorplatz. Die Fernverkehrszüge von/nach Zürich fahren planmäßig.