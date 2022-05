Autoknacker brachen in Pkw in Höttinger Tiefgarage ein und stahlen Geldtasche

Innsbruck – Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 5.30 Uhr, in einen Pkw, der in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Innsbruck Hötting abgestellt war, ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine Geldtasche samt Inhalt (Bargeld, Kreditkarte und Sozialversicherungskarte). Durch die Tat entstand ein Schaden in der Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages. (TT.com)