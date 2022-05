Zahl der Einbürgerungen verdoppelt, Großteil Nachfahren von NS-Opfern

Wien – Die Zahl der Einbürgerungen in Österreich hat sich im ersten Quartal mehr als verdoppelt. In den ersten drei Monaten des Jahres wurde die österreichische Staatsbürgerschaft an 4865 Personen verliehen, darunter an 1925 im Ausland lebende Personen, wie aus von der Statistik Austria veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Knapp 40 Prozent der Eingebürgerten sind Nachkommen von NS-Opfern.