21-Jähriger festgenommen: Hinweis auf mögliche Amoklauf-Pläne in Leipzig

Leipzig – Nach einem Hinweis auf eine mögliche Amoklauf-Ankündigung im Internet hat die Polizei am Donnerstag einen jungen Mann in Leipzig festgenommen. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos und der Polizeidirektion Leipzig sicherten den 21-Jährigen in einer Wohnung im Süden der Stadt, bestätigte ein Polizeisprecher.