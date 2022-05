Das Tor zum Süden ist wieder offen

Die ersten Besucher am Timmelsjoch werden heuer kleinere Schneewände als gewohnt zu sehen bekommen.

Die „heimliche Lücke in den Alpen“ führt vom hinteren Ötztal über das Timmelsjoch ins Südtiroler Passeiertal und weiter nach Meran. Viele nutzen Tirols schönste Panoramastraße als beschauliche Reiseroute zum Gardasee oder weiter in den Süden. Aber auch für Tagesausflüge ist die modern abgesicherte Passstraße ein beliebtes Ziel. Mühelos erfährt man über harmonisch in die Landschaft eingebettete Kurven das Hochgebirge. Unterwegs lädt der Crosspoint mit Panoramarestaurant und Motorcycle Museum zur gemütliche Einkehr ein.