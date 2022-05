125 Jahre Leidenschaft für guten Wein

Die Vinothek GOTTARDI in der Innsbrucker Heiliggeiststraße 10 ist die erste Adresse, wenn es um feine Weine geht. © Comdesign, Gottardi, Aria Sadr-Salek und Pexels

Bereits seit 125 Jahren hat das Familienunternehmen Gottardi seinen Sitz im Herzen von Innsbruck. Neben der stilvollen Vinothek vor Ort gehören auch ein Onlineshop sowie ein Versandhandel zum Unternehmen. Die Familie Gottardi führt ein breitgefächertes Weinsortiment, das keine Wünsche offenlässt, und zeigt damit, was das Lifestyle- und Genuss-produkt Wein alles zu bieten hat. Ob in der Vinothek, online, per E-Mail oder telefonisch direkt beim Kundenservice, Gottardi macht es Weinfreunden leicht, in die wunderbare Welt der Weine einzutauchen.

Weinwissen über Generationen

GOTTARDI feiert heuer sein 125-jähriges Bestehen. Von Beginn an war es die Philosophie der Familie, Weinliebhabern in ganz Österreich ein spannendes, bunt gemischtes Sortiment an Weinen aus (fast) allen Regionen der Weinwelt zu bieten. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie von renommierten Winzern oder von kleinen, noch unbekannten Weingütern stammen. Im Fokus steht und stand immer die Qualität.

Die Familie Gottardi lebt Weintradition seit 1897: Elisabeth und Alexander Gottardi sind Weinhändler in 5. und 4. Generation.

Das Vater-Tochter-Gespann Alexander und Elisabeth Gottardi verkostet die Weine stets persönlich, um Österreichs Weinfans ein hochkarätiges Angebot zu bieten. Die beiden führen das Unternehmen bereits in vierter und fünfter Generation und können auf zahlreiche jahrzehntelange Partnerschaften mit Winzern und Weingütern, aber auch Kunden zurückblicken.

Wein(t)räume

Das stilvolle Ambiente der Vinothek lädt auf rund 170 Quadratmetern zum Durchstöbern, Entdecken und Verweilen ein und lässt so manchen Weintraum in Erfüllung gehen. Die beiden Weinprofis Claudia Schneider und Jürgen Wieländer stehen in Gottardis Vinothek gerne zur Seite, wenn Beratung gewünscht ist, und beantworten mit Wissen und Erfahrung alle Fragen rund um das Thema „Wein“.

Auf 170 m2 werden Weinliebhabern Genusserlebnisse aus der ganzen Welt geboten und zudem profitieren sie von 5 % Abholrabatt.

Neben einer Auswahl an Köstlichkeiten aus Österreichs Weinregionen findet man außerdem Weine aus Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal, Südamerika, Neuseeland, den USA und einigen weiteren renommierten Weingegenden. Für die Dauer des Einkaufs stehen Kundenparkplätze direkt vor der Türe zur Verfügung und als besonderen Bonus erhalten Kunden beim Einkauf vor Ort einen Abholrabatt von 5 %.

Shoppen rund um die Uhr

Wer seine Weine lieber bestellt, kann das über den Onlineshop www.gottardi.at tun. Neben detaillierten Weinbeschreibungen bietet Gottardi umfangreiche Informationen zu den Winzern, Weinregionen, Rebsorten und Speisenempfehlungen zu den Weinen. Für jedes Budget und jeden Anlass lässt sich hier der passende Wein finden, der direkt nach Hause geliefert wird.

Wer gerne zum Connaisseur werden möchte, findet außerdem zahlreiche informative Blogbeiträge und Rezeptvorschläge unter