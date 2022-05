Autorin soll ihren Mann nach eigener Gebrauchsanleitung getötet haben

Los Angeles – In den USA steht eine Autorin vor Gericht, die ein Buch mit dem Titel "Wie man seinen Ehemann umbringt" geschrieben hat – und nun ihren Ehemann umgebracht haben soll. Die Staatsanwaltschaft in Portland im Bundesstaat Oregon wirft der 71-jährigen Nancy Crampton Brophy vor, ihren Mann erschossen zu haben, um mehrere Lebensversicherungen zu kassieren.

Der Fall hat alle Zutaten eines klassischen Krimis – eine hohe Versicherungssumme, eine mittellose Verdächtige, die sich auf Erinnerungslücken beruft, eine unauffindbare Waffe und eine Überwachungskamera, durch deren Aufzeichnungen die Verdächtige offenbar auf frischer Tat ertappt wurde. Laut der Anklage wurde Crampton Brophys Wagen am 2. Juni 2018 fast genau zu dem Zeitpunkt am Oregon Culinary Institute gefilmt, als ihr Mann in einem der Schulräume getötet wurde.