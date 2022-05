DYNAFIT Trail2gether mit zwei Lauftreffs in Tirol

Trail2gether steht für gemeinsame Trailrunning-Touren für jedermann, die DYNAFIT in Zusammenarbeit mit Handelspartnern zum vierten Mal veranstaltet. Bei elf Stopps in Deutschland und Österreich lädt DYNAFIT seine Kund:innen und die Trail Running Communities an den jeweiligen Standorten zum gemeinsamen Laufen nach Feierabend ein. Der Startschuss für die diesjährige Laufserie fällt am 19. Mai in Bayern.