Elementar-Personal ging in Innsbruck auf die Straße

Statt auf dem Landhausplatz demonstrierten die ElementarpädagogInnen gestern am Landestheatervorplatz – die LT-Sitzung war schuld.

Innsbruck – Am Mittwoch der einstimmige Beschluss für die Novelle des Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes, gestern die Demonstration von 150 bis 200 ElementarpädagogInnen vor dem Landestheater: für Bildungs-Landesrätin Beate Palfrader (VP) gab’s in den vergangenen Tagen Heiß-Kalt.

Der Berufsgruppenverband für den elementaren Bildungsbereich (BEB Tirol) hatte zur Demo gerufen, um damit bessere Rahmenbedingungen für diese Berufsgruppe zu erreichen. Von Palfrader fühle man sich nicht gehört, beklagt sich Obfrau Melanie Spangler. Personell würden Tirols Einrichtungen „am Limit laufen“. Entlastung sei keine in Sicht. Das Anheben der Fördersummen reiche hier nicht, so die Kritik. Gefordert wird auch eine Kompetenzübertragung der elementaren Bildung hin zum Bund. Die Entlohnung müsse sich an den Volksschulen orientieren. (mami)