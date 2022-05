NEOS zu Krölls Karrieresprung: „Posten transparent besetzen“

LA Andreas Leitgeb und Bezirkssprecher Domenik Ebner (r.) bringen im Landtag eine Anfrage zur Direktorenbestellung an der PHTL ein. © Blassnig

Von Christoph Blassnig

Entgeltliche Einschaltung

Lienz – Der Lienzer Vizebürgermeister Alexander Kröll ist zum neuen Direktor der Privaten Höheren Technischen Lehranstalt (PHTL) in Lienz bestellt worden. Die Tiroler NEOS vermuten eine Absprache und wollen im Landtag Auskunft über die Hintergründe dieser Besetzung einfordern.

Kröll unterrichtet selbst an der Schule. Für die Nachfolge von Schulleiter Peter Girstmair, der dieser Bildungseinrichtung seit 24 Jahren vorsteht und mit Ende Juli in den Ruhestand geht, haben sich vier Kandidaten beworben. Die Entscheidung für Kröll traf der Vorstand des Trägervereins der Privatschule. In diesem Vorstand sitzen als Vereinsmitglieder die Stadt Lienz, das Land Tirol und der Bund. Hier wird es politisch: Bürgermeisterin Elisabeth Blanik vertritt die Stadt, der Matreier Altbürgermeister Andreas Köll das Land. Für die Bildungsdirektion als Bundesstelle sitzt Reinhold Raffler im dreiköpfigen Gremium. Das Lehrer-Kollegium und die Schülervertretung der PHTL durften sich zwar äußern, ihre Einschätzung spielte aber keine Rolle.

Die Schulgemeinschaft soll einen anderen Bewerber bevorzugt haben: Günther Kaiser ist Mathematiker und Physiker, stammt aus Reutte und ist mit einer Osttirolerin verheiratet. Nach Jahren am Lienzer Gymnasium entschied sich Kaiser für eine internationale Karriere. Er leitete acht Jahre lang die „Österreichische Schule“ in Budapest. 2017 übernahm der Tiroler das „Colegio Austriaco Mexicano“ in Querétaro, einer Zwei-Millionen-Stadt in Mexiko. Kaiser spricht mehrere Fremdsprachen fließend.