Österreich, die Schweiz und der gemeinsame Mythos Neutralität

Von Wolfgang Sablatnig

Wien – Ivo Mijnssen ist seit drei Jahren Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Wien. Als Schweizer kennt er die Neutralität in seiner Heimat. Als professioneller Beobachter blickt er auf die Lage in Österreich.

Wie schätzen Sie den Umgang Österreichs und der Österreicher mit ihrer Neutralität ein?

Ivo Mijnssen: Ich habe den Eindruck, dass die Neutralität in beiden Ländern fast mythischen Status hat. Es gibt nichts, was in die Nähe einer Mehrheit käme, die bereit wäre, an diesem Status etwas zu ändern. Es war auch ziemlich angenehm, dass man sich aus allem herausgehalten hat, dass man eine Äquidistanz hatte zu allen Kräften dieser Welt, auch zu den Großmächten. Österreich hat sich diesen Mächten aber immer auch angedient. Neutralität wurde interpretiert als Nicht-Einmischen des österreichischen Staates, solange die Interessen des Staates nicht betroffen sind. Das zeigt sich etwa beim Umgang mit Spionen in Wien.

Gibt es in der Schweiz eine Diskussion über Sicherheit und Neutralität?

Mijnssen: Diese Diskussion gibt es, auch wenn man sie nicht überschätzen sollte, weil sie vor allem von Eliten und spezialisierten Kreisen geführt wird. Es wird auch diskutiert, inwiefern man sich stärker der NATO annähern sollte – natürlich ohne die Neutralität aufzugeben. Die Verweigerung der Diskussion in Österreich finde ich fast schockierend. Man kann ja zu verschiedenen Schlüssen kommen. Man kann zum Schluss kommen, dass die Neutralität im nationalen Interesse liegt. Aber ich fand es irritierend, dass Bundeskanzler Karl Nehammer gleich von Beginn an sagt, er will diese Diskussion nicht führen. Das wollen aber auch andere nicht, auch die FPÖ und die SPÖ. Das erscheint mir heikel und verantwortungslos, zumal das ja damit einhergeht, dass man keinen Plan für das Militär hat. Das ist auch ein Unterschied zur Schweiz.

Warum hat die Armee in Ihrer Heimat einen viel höheren Stellenwert?

Mijnssen: Es stimmt schon lange nicht mehr, dass jeder Mann im Keller sein Sturmgewehr hat. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob die Neutralität seit zwei Jahrhunderten zum Selbstverständnis gehört oder ob sie etwas ist, das sich aus den Erfahrungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ergeben hat.

Österreich ist mit dem Vorwurf konfrontiert, ein „Trittbrettfahrer“ zu sein, der keinen oder nur einen geringen Beitrag leistet.