Inflation und Krieg: Kahlschlag im Sozialmarkt tiso in Innsbruck

Innsbruck – Sechs Frauen stehen gestern Früh vor dem Sozialmarkt tiso in Innsbruck. In wenigen Minuten wird er aufsperren – gegen Mittag wird der Großteil der Regale leer sein. Dabei sei die Schlange hier vergleichsweise kurz, sagt eine wartende Pensionistin. In Wörgl, wo sie herkommt, würden weit mehr Menschen anstehen. Eine weitere Frau stellt sich dazu. Sie wolle bloß mal schauen, was es so gibt – und vergleichen, ob ein Mittagessen im Einkaufszentrum nicht günstiger wäre. „Daheim muss man ja auch noch den Strom zahlen“, sagt sie – dann öffnet sich die Tür und die Frauen verteilen sich eilig im Laden.