Preise in der Gastro steigen „10 Prozent und aufwärts“

Innsbruck, Wien – 20 Cent mehr für den Espresso, 30 Cent plus für das Croissant: Die steigenden Kosten für Energie und Lebensmittel schlagen sich auch in der Gastronomie nieder. Mit Preissteigerungen von „10 Prozent und aufwärts“ rechnet Alois Rainer, Spartenobmann der Gastro in der Wirtschaftskammer Tirol.

Zwar seien genaue Prognosen schwierig, doch irgendwie müsse man „die steigenden Mehrkosten weitergeben“, sagt Rainer. Bei manchen Produkten – etwa dem beispielhaften Espresso – sei „der Sprung nicht so eklatant“, bei anderen könne er unter Umständen mehr ins Gewicht fallen. Zumal „die Saisonbetriebe ihre Preise vergangenen Herbst gemacht, über die Saison beibehalten und die Teuerung des Winters somit geschluckt haben“, so Rainer. Nun müsse freilich nachgeschärft werden, wenngleich dies je nach Unternehmensstruktur unterschiedlich passiere. „Bei einem Imbiss schaut es natürlich anders aus als in einem Restaurant.“ Entwickelt sich die Inflation in dieser Geschwindigkeit weiter, seien weitere Preissteigerungen nach dem Sommer aber nicht auszuschließen, so Rainer.