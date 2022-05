Dem ORF drohen Verluste in Millionenhöhe

Sein realer Einfluss in der neuen Funktion ist hingegen überschaubar: Der Stiftungsratsvorsitzende beruft die Sitzungen des Gremiums ein und setzt die jeweilige Tagesordnung fest. Bei den Tagungen erteilt er das Wort und bringt Anträge zur Abstimmung. Steht die Bestellung eines neuen Generaldirektors oder einer neuen Generaldirektorin an, besorgt der Stiftungsratsvorsitzende die Ausschreibung. Droht bei einer DirektorInnen-Berufung ein Patt im Stiftungsrat, entscheidet das Votum des Vorsitzenden. Aber in diese Situation wird Lockl vorerst kaum kommen: ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ist bis Ende 2026 als Alleingeschäftsführer des Öffentlich-Rechtlichen bestellt. Eine etwaige Neubestellung steht also erst im August 2026 ins Haus. Die Funktionsperiode des nun amtierenden Stiftungsrats endet bereits im Mai davor.