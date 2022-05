Viel Lärm um die schweigende Glocke in Ried

Ried i. Z. – Der Schock saß bei Pfarrer Erwin Gerst in Ried tief, als am 15. August des Vorjahres die große Freinademetz-Glocke ihre Stimme verlor. Der Grund war ein Riss im 19 Jahre alten Glockengehäuse, der sich laut einem Gutachter schon zu Pfingsten angekündigt hatte. Jetzt war guter Rat teuer. „Ich habe Untersuchungen in Auftrag gegeben. Die erste durch den Hersteller hat aber keine zufriedenstellende Lösung gebracht“, sagt der Pfarrer. Der Campanologe Thomas Zimbelmann aus Oberösterreich hatte schon Monate zuvor seine Bedenken zum Klang der Freinademetz-Glocke, die in Tirol gegossen wurde, geäußert. Er empfahl, einen ausländischen Gutachter zu beauftragen.